Drammatico incidente sul lavoro in Sardegna, vigile del fuoco 54enne muore folgorato

Alba tragica nelle campagne della Sardegna, precisamente a Nulvi. Tonello Scanu, vigile del fuoco di 54 anni, è morto folgorato. Il pompiere, insieme a dei suoi colleghi, stava intervenendo su un cavo elettrico di un palo quando è partita la scossa che non gli ha lasciato scampo. Come spiegano dalla caserma di Sassari, “Scanu si trovava nelle campane del paese per svolgere un intervento su un palo pericolante della linea elettrica. Sul posto ci sono i soccorritori del 118 e i carabinieri”. Cordoglio anche nella pagina ufficiale di Twitter dei Vigili del fuoco.

“Durante intervento per la messa in sicurezza di un palo pericolante della linea elettrica, a Nulvi in provincia di Sassari, è deceduto un vigile del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del drammatico incidente”.