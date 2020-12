Sanluri, tamponi gratuiti per gli studenti: via alle giornate di screening

Tamponi gratuiti per gli studenti a Sanluri: il sindaco Alberto Urpi lancia un appello a tutti i medici e infermieri che volessero offrirsi come volontari per eseguire i tamponi.

Un rientro a scuola in piena sicurezza, ecco il motivo per il quale il primo cittadino organizza delle giornate di screening gratuiti eseguendo tamponi, acquistati dal Comune, e destinati al mondo della scuola. Lo screening è rivolto a tutti gli alunni della scuola infanzia, elementari, medie e superiori.

I volontari possono contattare direttamente il sindaco, mandare un messaggio su Facebook o telefonare ai seguenti numeri:

3479428564 o 0709383205.