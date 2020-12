Ennesima truffa online, stavolta la vittima è una casalinga di Villacidro

Stamattina a Villacidro i carabinieri della locale Stazione hanno concluso un’indagine innescata dalla denuncia presentata da una 49enne casalinga del luogo. La donna aveva posto in vendita sul sito “subito.it” un divano di casa che aveva intenzione di sostituire. E’ quindi arrivata alla donna una chiamata sul numero di cellulare lasciato quale riferimento per possibili contatti. Una voce maschile straniera, sudamericana, che ha affermato interesse per quel divano, intenzionata a chiudere subito l’affare. La donna è stata invitata a recarsi a uno sportello bancomat dove ha eseguito le operazioni sulla tastiera che le sono state dettate. Tutto questo per ottenere l’accredito dei mille euro che, invece sono andati in addebito, con somma mortificazione della donna che, ingannata dal desiderio di concludere e dalle suadenti e mendaci parole dello straniero, ha abboccato all’inganno.

I carabinieri hanno lavorato sul numero di cellulare dal quale era giunta la chiamata e sull’intestatario della carta Postepay su cui erano confluiti i danari della vittima. Operazioni laboriose, eseguite con la collaborazione di società telefonica e Poste Italiane che, alla fine, hanno indicato con certezza un 27enne dominicano, residente a Bassano del Grappa, non nuovo a imprese di questo genere. Avrà un processo a Cagliari.