Un terribile destino ha atteso una donna di Rieti. Da quanto si apprende nella tarda mattinata di oggi la 66enne si trovava in auto lungo la strada regionale 521, tra Morro Reatino e Leonessa, per seguire il corteo funebre della madre quando un masso si è staccato dalla parete rocciosa schiacciando la vettura. Per la donna non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Ferite anche sl persone che, come la vittima, si stavano recando al funerale.

La dinamica esatta dell’accaduto è in fase d’accertamento da parte delle forze dell’ordine.