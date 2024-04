Dramma sul volo Torino- Lamezia Terme: un ragazzo di 35 anni muore per un infarto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sgomento e sconcerto questa mattina sul volo Ryanair Torino- Lamezia Terme. Un ragazzo di soli 35 anni, in viaggio con la mamma, si è sentito male durante il volo, colpito da un arresto cardiaco. Il comandante ha chiesto subito l’atterraggio d’emergenza ed è stato contattato il 112, mentre sull’aereo sono state prestate al giovane le prime cure d’emergenza.

Purtroppo però, i soccorsi non sono serviti e per il 35 enne non c’è stato nulla da fare. “Il personale del primo soccorso dell’aeroporto era già in pista prima dell’arrivo dell’aereo, successivamente è arrivata un’ambulanza dal varco tre e non ci sono stati ritardi nell’effettuazione dei soccorsi, per quanto di competenza dell’aeroporto”- recita un comunicato ufficiale SAGAT, che gestisce l’aeroporto di Torino, in merito al fatto che l’ambulanza di Caselle fosse priva di scorta. “L’ambulanza per le emergenze non ha bisogno di scorta”. sono attualmente in corso le indagini per capire la dinamica dei fatti.