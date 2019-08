Tragedia a Mulinu Becciu.

Un giovane è precipitato questa mattina da un palazzo in via Binaghi ed è morto sul colpo. Qualsiasi tentativo di soccorso è stato inutile.

A riportarlo è il quotidiano “L’Unione Sarda”.

Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i carabinieri che indagano sull’accaduto. Sono in corso gli accertamenti per risalire all’identità del giovane che, pare, non fosse un residente nella zona.