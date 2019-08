Sardegna, arrivano i “guardiani” contro i furti di sabbia

Nelle spiagge del Sinis di Cabras sono operativi i “Guardiani della sabbia”. Il loro compito sarà quello di vigilare, informare e segnalare eventuali furti di sabbia, il mancato rispetto del divieto di fumo e l’abbandono dei rifiuti in spiaggia. A loro è affidato anche il compito di recuperare i granelli di quarzo dalle passerelle in uscita dalle spiagge e ripulire e controllare i posacenere, posti nelle stesse passerelle, nelle aree destinate ai fumatori.

“Molti utenti delle spiagge hanno segnalato come non sempre sia facile effettuare la chiamata per segnalare i furti di sabbia o la presenza di fumatori sotto l’ombrellone”, ha spiegato il sindaco di Cabras, Andrea Abis, annunciando l’attivazione di questo nuovo servizio, “cosi’ come non sempre è facile per chi interviene individuare la posizione di chi effettua una segnalazione dalle spiagge”. “Per queste ragione”, ha aggiunto Abis, “riteniamo che un gruppo di persone che operi direttamente sull’arenile possa essere piu’ efficace”. “I bagnanti”, ha concluso il sindaco di Cabras, “possono rivolgersi anche a queste persone, che indosseranno una maglietta che li renderà riconoscibili”.

Nei giorni scorsi 200 chili della preziosa sabbia di quarzo, rubati nelle ultime settimane da diversi turisti, sono stati sequestrati all’aeroporto di Elmas dagli addetti ai controlli di sicurezza, che gestiscono anche la pagina Facebook “Sardegna rubata e depredata”.

www.agi.it