Dopo Arborea e Pimentel, ora Guspini: scoperta dai carabinieri una maxi piantagione di marijuana

Continua l’attività di ricerca di piantagioni di canapa da droga intrapresa dai carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari con il coordinamento della Procura della Repubblica. È questo il periodo della maturazione delle piante, col raggiungimento del massimo tenore di principio attivo e la necessità per gli autori delle coltivazioni di mietere i campi impegnati nelle colture illecite. Dopo le operazioni di Arborea e Pimentel, sono stati questa volta i carabinieri della Compagnia di Villacidro a conseguire il risultato, con l’impiego di 15 militari delle varie Stazioni e del NORM, unitamente ad una squadra dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna”. I militari hanno controllato un ovile inserito in un podere dell’estensione di oltre 100 ettari, nel comune di Guspini, di proprietà di un 33enne che gestisce un’azienda agricola. Durante il controllo, è stata individuata, in un’area di un ettaro circa, la presenza di una piantagione di canapa, dichiarata dallo stesso come lecita.

Dopo aver atteso l’arrivo sul posto del presunto titolare della coltivazione, si è proceduto al controllo della regolarità della documentazione di acquisto delle semenze che, poiché mancante di alcuni elementi previsti dalla normativa di settore (in particolare il contratto tra i coltivatori della piantagione e il terzo soggetto finale a cui conferire la canapa), ha fatto sorgere fondati dubbi sulla regolarità della coltivazione. Le piante mostravano abbondanti infiorescenze e un’altezza variabile dai 60 ai 90 centimetri, ed erano disposte su 92 filari composti variabilmente dalle 170 alle 89 piantine per un totale di 6429 piante.

Pertanto, interessato il p.m. di turno della Procura della Repubblica di Cagliari, è stata disposta la campionatura di 5 piante che è stata eseguita presso la Sezione Chimica del RIS Carabinieri del capoluogo al fine di accertare la percentuale di principio attivo (THC).

Secondo la relazione tecnica, si tratta di canapa da droga con una percentuale di THC (delta 9 – tetraidrocannabinolo) del 3,75% (rispetto allo 0,6 % consentito dalla legge per considerare legale nella coltivazione).

Sul luogo inoltre sono state rinvenute numerose taniche di fertilizzante oltre ad un impianto di irrigazione, composto da un impianto a goccia che traeva l’acqua da una cisterna da 5000 litri, collegata ad una pompa elettrica. Erano inoltre presenti un gruppo elettrogeno e un pozzo artesiano.

L’area interessata, le piante e le attrezzature necessarie alla coltivazione rinvenute sono state sequestrate e si è proceduto alla denuncia dei presunti responsabili alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per l’ipotesi di coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti in concorso, ex art. 73 del d.p.r. 309/1990.