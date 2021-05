Dolianova, spazi gratis all’aperto per ristoranti e bar: “Così ripartiamo in sicurezza”

Mano d’aiuto da parte dell’amministrazione comunale di Dolianova nei confronti di bar, ristoranti e pizzerie. Con un’ordinanza specifica del sindaco Ivan Piras, infatti, “l’amministrazione comunale di Dolianova informa che, in previsione della prossima riapertura dei pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie), rinnova la possibilità di occupazione del suolo pubblico in forma gratuita, per tutte le attività produttive che sono in possesso dei requisiti previsti dall’ordinanza”.

Il testo integrale dell’ordinanza è disponibile e scaricabile direttamente sul sito del Comune. “Invitiamo i titolari dei pubblici esercizi a cogliere l’opportunità offerta per un rilancio in sicurezza della propria attività produttiva”, spiega il sindaco.