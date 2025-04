Una delle zone più frequentate del lungomare cagliaritano, Su Siccu, si presenta in condizioni decisamente indecorose. A denunciare la situazione è Stefano C., cittadino indignato, che ha documentato lo stato di abbandono dell’area, in particolare tra la passeggiata di Su Siccu, la zona adiacente alla pizzeria Sea Flowers e il tratto che costeggia il mare. “Questo è lo scempio tra la passeggiata de Su Siccu e nei pressi della pizzeria Sea Flowers e lungo la camminata che costeggia il mare. Rendetevi conto che schifo di pubblicità”, afferma con amarezza. Il problema, a quanto pare, è sotto gli occhi di tutti, ma ormai molti passano oltre senza indignarsi. “Le persone che transitano tutti i giorni non ci fanno più caso anche perché molti di loro, a mia vista, buttano fazzoletti, sigarette e bottiglie di plastica ovunque”, prosegue. Quello che dovrebbe essere un angolo suggestivo della città si trasforma invece in una triste testimonianza dell’inciviltà quotidiana. A ultimare un quadro già degradato, si possono notare inoltre una serie di buste di rifiuti accatastate una sopra l’altra e delle cassette di plastica impilate. Un’immagine che turisti e residenti non meritano di vedere, ma che purtroppo sta diventando la norma.