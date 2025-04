L’amministrazione comunale di Dolianova ha proclamato il lutto per domani, martedì 15 aprile, per l’ultimo saluto a Giacomo Zucca, morto a 32 anni in un drammatico incidente sulla 387. Lo schianto fra la sua moto e un’auto non ha lasciato scampo a Giacomo.

“Il senso di smarrimento e di sgomento dinnanzi al triste evento, ha pervaso la comunità di Dolianova lasciandola attonita e il profondo dolore della sua famiglia è diventato dolore condiviso dell’intera comunità”, scrive il sindaco Ivan Piras nella nota ufficiale. Le esequie saranno celebrate alle ore 15:30 nella cattedrale di San Pantaleo a Dolianova.