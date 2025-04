Assemini, cestino porta rifiuti scambiato per ecocentro comunale: “Quasi ogni fine settimana troviamo questo “spettacolo””.

L’avviso del sindaco: “Abbandonare i rifiuti in questo modo è sbagliato, grave e sanzionabile comunque”.

Una nuova, e triste, moda quella in uso da qualche tempo in città ossia di abbandonare i rifiuti accanto al cestino che serve per gettar dentro cartacce o fazzoletti. Intorno a esso cumuli di sacchi con indifferenziata, un richiamo per topi e insetti oltre che uno schiaffo al decoro urbano.

Scatta il richiamo del sindaco Mario Puddu: “Magari sono io (e tanti di voi) che non riescono a leggerlo, ma evidentemente qualche incivile legge qualcosa del tipo: “qui, intorno a questo cestino, puoi buttare il tuo sacchetto della spazzatura” (se qualcuno non l’avesse capito, il mio è sarcasmo!)

Ricordo che questi cestini hanno la funzione di “raccogliere” solo e soltanto rifiuti di piccole, piccolissime dimensioni; per capirci, dimensioni assimilabili ad un pacchetto di sigarette o poco più.

Invece quasi ogni fine settimana troviamo questo “spettacolo”.

Non arriviamo al livello dell’abbandono del rifiuto in campagna o dintorni, ma poco ci manca”.