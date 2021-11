Danneggiamento, rapina e lesioni: in carcere una disoccupata di Assemini.

Ieri a Cagliari i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, trasmesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di una 39enne di Assemini, disoccupata e con precedenti. La donna dovrà espiare la pena residua di 1 anno e 4 mesi di reclusione per i reati di danneggiamento, rapina e lesioni personali in concorso. Accompagnata in caserma per la notifica del provvedimento e la redazione dei relativi verbali descrittivi di quanto compiuto dai militari, la donna è stata poi trasferita alla casa circondariale di Uta e affidata alla locale Polizia Penitenziaria.