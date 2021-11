Senorbì, ubriaco al volante cerca di fuggire alla vista dei carabinieri: infermiere denunciato.

Stanotte a Senorbì in via Carlo Sanna all’angolo con via Umbria, dopo un breve inseguimento, i carabinieri della locale Stazione unitamente a due equipaggi, uno del Radiomobile della Compagnia di Dolianova e l’altro della Stazione di San Nicolò Gerrei, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 26enne del luogo, infermiere, incensurato. Questi alla guida dell’auto di proprietà della madre e con a bordo un amico 25enne operaio, alla vista dei militari ha tentato di dileguarsi lanciando dal finestrino un involucro che è stato prontamente recuperato ed è risultato contenere cocaina per un peso di 0,3 g. La sostanza è stata sottoposta a sequestro per le conseguenti incombenze amministrative. Il giovane, sottoposto ad esame etilometrico è risultato avere un tasso alcolico superiore a 1,5 grammi per litro. La patente di guida gli è stata ritirata ed è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari in quanto assuntore di sostanze stupefacenti ed infine denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.