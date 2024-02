“Dammi soldi se vuoi indietro la bici”, ma la vittima chiama i carabinieri: 46enne arrestato a Cagliari.

Cagliari, arrestato ieri per tentata estorsione un 46enne cagliaritano del posto, molto noto per precedenti vicende giudiziarie. I carabinieri sono intervenuti in via Trexenta, su richiesta di un 51enne di Selargius, operatore socio sanitario. Questi ha riferito di aver subito il furto della propria city bike, già fissata su un apposito sostegno, posto sul retro della propria auto parcheggiata nelle vicinanze e di essere stato avvicinato da un uomo che gli ha chiesto del denaro in cambio della restituzione. Girando nelle vicinanze, i militari hanno rintracciato l’autore del tentativo di estorsione ma l’uomo si è rifiutato di restituire il bene. Al termine della redazione dei verbali, il 46enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.