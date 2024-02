Campionati mondiali WBC in Thailandia, incetta di medaglie per gli atleti sardi

Sono partiti il 27 gennaio dall’aeroporto di Cagliari con il maestro Mauro Serra tre atleti, Alessandro Serra 10 anni, Nicola Lepureddu 13 anni e Karol Mereu 15 anni, per svolgere i campionati mondiali WBC in Thailandia, esattamente in uno degli stadi più ambiti da tutti gli atleti: si tratta dello Stadium Lumpinee di Bangkok. I mondiali si sono svolti dal 2 al 6 febbraio con 600 atleti provenienti da ogni parte del mondo. Il più piccolo, solo per età anagrafica,

Alessandro Serra, under 10, che pratica la muay thai dall’età di 5 anni, si è aggiudicato la medaglia d’oro contro il Thailandese Sudsaworn.

Nicola Lepureddu ha conquistato la medaglia d’oro sfidandosi prima nella semifinale contro l’americano Eli Hunter Espiritu e successivamente contro il fighter delle Mauritius Minsaram Louis Kenzo: Nicola, che ha intrapreso la muay thai nel 2016, aveva appena 6 anni, nel 2017 è diventato campione mondiale a San Marino e Campione italiano, ha ben tre titoli regionali, mentre nel 2023 si è aggiudicato il 3°posto nei mondiali WBC muay thai portando a casa la medaglia di bronzo e ha all’attivo 96 match.

Karol Mereu, nata nel 2008, anche lei grande fighter, ha portato a casa la medaglia d’argento, è arrivata seconda nella finale contro l’Inghilterra con la fighter Mila Tyler. Karol è diventata 7 volte campionessa regionale e nel 2020 è arrivata seconda nei campionati italiani; nel 2023 si è aggiudica il 3° posto nei campionati WBC a Venezia. Il tempo per festeggiare è breve, altri allenamenti intensi alle porte perché il 16 marzo partirà in Spagna per cercare di aggiudicarsi il titolo europeo contro Damaris Llorel Carducci.

Mauro Serra, oltre a essere allenatore è un grande atleta ancora all’attivo e detentore di titoli importanti come campione delle 4 nazioni, campione europeo.

È anche il responsabile della nazionale italiana WBC.

Dalla Sardegna sono partiti 16 ragazzi, in totale erano 22 atleti italiani. Il bottino finale è, dunque, di 5 medaglie d’oro, 6 medaglie d’argento e 5 di bronzo. Nello specifico:

Noemi Lampis, Nicola Lepureddu, Gaia Marcandelli,

Kevin Sciuto e Alessandro Serra hanno conquistato la medaglia d’oro.

Argento per Karol Mereu, Giorgio Gianna, Erica Fine, Salvatore Scanu, Francesca Manai e Francesca Zamboni. Bronzo per: Mattia Manni,

Diego Lampis, Andrea Lepori, Gabriel Zoroddu e Enrico Joele Signorino.