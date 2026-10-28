Le temperature miti di questi giorni non hanno fatto esitare il popolo del mare. Da Cagliari a Portoscuso le immagini parlano chiaro: al mare si sta bene e si può fare il bagno.

Sono soprattutto i turisti che oltre ai monumenti vogliono scoprire l’ebrezza del mare a fine ottobre: per i cagliaritani è una normalità, ma per chi giunge da terre lontane con il cielo coperto da nuvoloni grigi, la città del sole è anche questo. Un piccolo paradiso di benessere, insomma, dove ristorare anima e corpo prima dell’arrivo del vero (forse) inverno.

Anche oggi il bel tempo domina, l’instabilità dovrebbe rubare la scena questo fine settimana, ma non importa: essenziale è godersi il presente e assaporare questa piacevole stagione delle castagne innanzi al turchese del mare.