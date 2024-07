Da 40 gradi, sole e tuffi in acqua a 7 gradi in meno, vento e pioggia: la fuga dalle spiagge in Sardegna

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Da 40 gradi, sole e tuffi in acqua a 7 gradi in meno, vento e pioggia: cambio di inversione in un paio d’ore, gli ombrelloni piantati sulla sabbia per ripararsi da raggi e ustioni si trasformano in paracqua: la strana estate 2024. Partita in sordina, esplosa due settimane fa a tal punto da far boccheggiare anche la notte, inaspettatamente tutto è cambiato, nuovamente. Gli esperti avevano annunciato da domani temperature più miti, invece il clima ha anticipato il ristoro e permesso, nel settore sud occidentale, di riprendersi dal forte caldo. Un vento che non è più rovente e inizia a rinfrescare anche le zone interne, accolto con un sospiro di sollievo, a braccia aperte. Ben diversa è la reazione di chi ha vissuto l’anticipo autunnale in spiaggia: tutti sotto gli ombrelloni, per ripararsi dall’acquazzone però. E poi via di corsa, verso la macchina: impossibile stare in spiaggia, vento forte, sabbia che vola e mare mosso.

I prossimi giorni, secondo le previsioni, si manterranno stabili: sole e temperature intorno ai 30 gradi. Poi, chissà: ombrello o ombrellone a portata di mano? Un’occhio al cielo e uno alle previsioni per essere sempre sicuri di non sbagliare.