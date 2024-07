Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sestu, la denuncia di Deidda (Fdi): “Vandalizzata la via dedicata a Giorgio Almirante, la sinistra prenda le distanze”. Il deputato Salvatore Deidda non ci sta: “Come denunciato dal nostro Consigliere comunale Maurizio Meloni, provoca profonda tristezza e indignazione la targa vandalizzata di Via Giorgio Almirante nel Comune di Sestu, gesto accompagnato a volgarità espresse nei muri della stessa via. Gli ignoranti e i vandali, quando sono intolleranti, non hanno patria politica ma vanno condannati senza se e senza ma e recano danno a tutta la comunità. La sinistra prenda le distanze da certi elementi”, dichiara Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia