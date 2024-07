Brotzu, sabato notte da incubo: blackout elettrico di diverse ore, pazienti spostati negli altri ospedali

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Non bastavano i posti letto esauriti e i reparti sanitari al collasso. Durante la serata di ieri intorno alle 20 blackout elettrico durato diverse ore al Brotzu. La denuncia di Gianfranco Angioni della Usb Sanità: ” I pazienti in arrivo al Pronto Soccorso sono stati dirottati al Santissima Trinità e al Policlinico di Monserrato. Mentre l’ospedale più importante della Sardegna ritorna alla sua normalità, ora è più evidente che il Brotzu è fondamentale nella rete assistenziale e non va lasciato solo.

Siamo stati subito coinvolti dalle lavoratrici e dai lavoratori. La task force messa immediatamente in atto all’interno del Brotzu ha determinato un lavoro di squadra che mette più in risalto il senso di appartenenza di tutto il personale. È evidente che chi oggi continua a mettere in risalto esclusivamente gli aspetti negativi lo fa per interessi distanti dai bisogni e dalle esigenze di pazienti e operatori.

All’interno dei Pronto Soccorso adulti e Pediatrico così come nelle unità operative è stata encomiabile la prontezza dei Medici, infermieri, OSS e tutti i professionisti dei diversi ruoli che con spirito di sacrificio e professionalità hanno adottato tutte le indispensabili misure volte a tutelare i pazienti.

Come Organizzazione Sindacale, in questo momento così delicato, stigmatizziamo qualsiasi strumentalizzazione che qualcuno puo’ pensare di mettere in atto a fini di denigrare il grande lavoro e la responsabilità dimostrata ai vari livelli.

L’USB Sanità, che prontamente si è messa a disposizione di tutti i lavoratori e lavoratrici che ci hanno contattato, richiederà una dettagliata relazione e continuerà a rivendicare alle istituzioni che il Brotzu va potenziato sul piano del fabbisogno del personale e sugli aspetti economici”, conclude Gianfranco Angioni.