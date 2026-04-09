Ctm, il grande progetto per il futuro: bus ogni notte per lavoratori e studenti nel Cagliaritano. Parte dal 9 giugno il servizio che allunga le ore di percorrenza dei mezzi pubblici, il presidente Fabrizio Rodin “Qualora ci fossero ulteriori risorse economiche potremmo anche migliorare i servizi notturni”.

In tanti chiedono la svolta per Cagliari e hinterland, cioè quello di lasciare a casa la macchina e andare e rientrare dal lavoro o dalla scuola serale in bus: l’azienda strizza l’occhio ai cittadini, l’unico ostacolo da superare sono i fondi da reperire.

Intanto è pronto a partire il servizio già collaudato che permetterà di viaggiare sino a tardi e il sabato per tutta la notte: “I prolungamenti notturni fino a mezzanotte e mezza saranno attivi per le linee 1, 30, 30R, 9 e Pf. dal 9 giugno. Anche una linea 7 notturna che va a Castello dal 1° luglio, viaggerà sino a mezzanotte e 40”.

“Tutti i sabato notte, compreso il 14 agosto, viaggiano 1N, L, ER e la linea 9N.

Il servizio estivo entrerà in vigore subito dopo la fine delle scuole con il prolungamento notturno, ma qualora ci fossero ulteriori risorse economiche potremmo anche migliorare i servizi notturni”.

L’auspicio, insomma, è che anche nei giorni feriali ci sia la possibilità di usufruire dei trasporti pubblici: tanti i lavoratori che da tempo richiedono il servizio, come gli studenti dei corsi serali che, all’uscita da scuola, se non hanno un mezzo proprio, sono costretti a camminare anche per diversi chilometri per rientrare a casa.