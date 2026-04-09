È stata dichiarata la morte cerebrale per il ragazzino di 12 anni che domenica scorsa è rimasto incastrato nel bocchettone della piscina di un hotel di Pennabilli, in provincia dì Rimini.

Il 12enne si trovava in compagnia della famiglia e degli zii per festeggiare la Pasqua quando, giocando in piscina, è rimasto incastrato con una gamba. Familiari e personale della struttura hanno subito soccorso il ragazzino, rimasto purtroppo alcuni minuti sott’acqua.

All’arrivo dei sanitari, immediatamente giunti sul posto, le condizioni del ragazzino sono apparse sono subito disperate, tanto da richiedere il trasporto all’ospedale Infermi di Rimini.

Oggi, la terribile notizia. Sulla tragedia indagano i carabinieri di Novafeltria coordinati dalla Procura di Rimini.