Flumini di Quartu, giovani e sicurezza stradale anche attraverso l’uso dei mezzi pubblici: “Vogliamo che nessuno abbia un dolore come quello che ho avuto io”. Omar Zaher, delegato alla mobilità della Città Metropolitana di Cagliari, per promuovere come salva vita il nuovo servizio a disposizione dei cittadini delle zone a bassa densità abitativa. “La Sardegna è ancora al primo posto sugli incidenti stradali in Italia”, troppi i rischi sulle strade legati all’alta velocità e alle distrazioni al volante, questa mattina, durante la presentazione del nuovo progetto Embracer, Zaher è intervenuto per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici: “Avvicina le distanze ed è una sicurezza per le strade, per i cittadini. È molto importante sensibilizzare i ragazzi e incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici”. Le parole di Zaher sono un inno alla vita, soprattutto quella dei giovani, che devono guidare con prudenza quando si mettono al volante, avere la consapevolezza che non bisogna correre e tanto meno distrarsi. Un appello rivolto a tutti affinché un padre e una mamma non debbano piangere per un figlio che a casa non tornerà più. Per questo motivo Zaher ringrazia per ogni servizio in più messo a disposizione dal trasporto pubblico, perché è un incentivo a utilizzare i bus e viaggiare, quindi, in sicurezza.

“Vogliamo avere la sicurezza per i nostri cittadini, questo progetto aggiunge un altro tassello al trasporto Ctm”.