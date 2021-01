“La conferenza stampa è per annunciare le dimissioni delle ministre di Italia viva”, esordisce Renzi. Una scelta di coraggio”.

“Non consentiremo a nessuno di avere pieni poteri, i problemi in Italia non si risolvono con una politica da reality show o con i social”, riferito a Conte con un durissimo attacco. Dalle 19.30 maratona in diretta su radio Casteddu con tutti gli sviluppi e tantissimi ospiti.

LA DIRETTA