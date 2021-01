Nuovo look per l’area industriale di Sarroch, via ai lavori per l’impianto di illuminazione

A Sarroch via ai lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione nell’area PMI: una nuova immagine per il rilancio dell’area industriale.

Sono in corso di esecuzione i lavori per il ripristino dell’impianto di illuminazione nell’Area per la Piccola e Media Industria dall’agglomerato industriale Sarroch.

“I lavori, attesi da tempo, sono compresi nel progetto generale di completamento e rifacimento degli impianti di illuminazione degli agglomerati industriali del Cacip”, annuncia il sindaco di Sarroch Salvatore Mattana, “nell’ambito di tali lavori verrà realizzata anche l’illuminazione dell’ingresso dalla nuova SS 195”.