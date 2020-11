Covid, tre nuovi positivi a Sarroch: “Fanno tutti parte della stessa famiglia”

Tre nuovi positivi al Coronavirus a Sarroch, a comunicare i dati è il sindaco Salvatore Mattana: “Vi informo che ho ricevuto comunicazione, seppure ancora in via ufficiosa, che tre nostri concittadini sono risultati positivi al Coronavirus. Sono tutti componenti dello stesso nucleo familiare e sono in buono stato di salute e si trovano gà da circa due settimane in isolamento fiduciario presso la propria abitazione. Voglio rivolgere a tutta la famiglia, anche da parte della nostra comunità, un augurio di pronta guarigione”.

“Vi chiedo di essere ancora più responsabili in questo periodo perché si stanno verificando alcuni comportamenti che presentano dei rischi per la diffusione del virus che è assolutamente necessario evitare. Vi invito a rispettare con scrupolo le principali prescrizioni sul distanziamento fisico, l’uso costante della mascherina e l’igienizzazione di delle mani”.