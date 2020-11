Adriana, diabetica di Quartu: “Vaccino antinfluenzale introvabile, vivo con la paura della febbre”

Il vaccino antinfluenzale? Lo sta cercando “da una decina di giorni”, sinora senza nessun esito. L’anno scorso, Adriana Vacca, 52enne diabetica di Quartu Sant’Elena, era già al sicuro: “L’avevo fatto a fine ottobre. Quest’anno, invece, è introvabile. Sono stata dal mio medico di famiglia, mi ha detto che non ne ha e ha solo potuto scrivermi l’impegnativa per ritirarlo in farmacia, a pagamento. Ho girato già varie farmacie, sia a Quartu sia a Cagliari, ma sono ancora a mani vuote. Sono una persona a rischio”, osserva la Vacca, “non solo per il Covid. Non fare il vaccino antinfluenzale mi comporta dei problemi fisici, se dovessi avere la febbre”. Cioè? “Dovrei prendere tachipirina e antibiotici, avrei degli scompensi glicemici, legati al livello di zucchero nel sangue. Il rischio è di finire ricoverata all’ospedale per ristabilire il giusto equilibrio”.

La 52enne è molto preoccupata: “Gli anni passati mi sono vaccinata negli ambulatori dell’Assl di Quartu, stavolta non si capisce se debbano farli. Inoltre”, puntualizza la donna, “per me la cura a base di antibiotici”, rischi glicemici a parte, “non sarebbe mica breve, dovrebbe durare almeno dieci o quindici giorni”.