Cagliari, nel muro di villa Devoto scritte ingiuriose contro Solinas e Nieddu

Scritte ingiuriose contro il presidente della giunta regionale Christian Solinas e l’assessore alla Sanità Mario Nieddu sono comparse nel muro di villa Devoto, sede della presidenza della giunta. E’ il secondo episodio in un mese, qualche giorno fa le scritte erano nel largo Carlo Felice. Sulla vicenda indaga la Digos

“Questa mattina abbiamo disposto la cancellazione di queste scritte vigliacche”, ha scritto nel proprio profilo Facebook l’assessore regionale agli Enti locali. Quirico Sanna, “sappiano questi pavidi vigliacchi che non avevamo, non abbiamo e non avremo mai paura di loro!!!! Fortza Paris”.