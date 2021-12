Covid: Omicron e Dad, i dubbi e la paura di non uscirne più

La variante Omicron continua a diffondersi in tutto il mondo, fino ad ora sono 352 i casi accertati in Europa. Serve tempo per raccogliere i dati e interpretarli, ma dalle prime indicazioni sembra si possa dire che questo nuovo ceppo del coronavirus sia più trasmissibile rispetto alla variante Delta, ma non sembrerebbe più virulento e letale.

Inoltre Omicron avrebbe una capacità “sostanziale” di eludere l’immunità da un precedente contagio da Covid: è quanto ha rilevato il primo studio sudafricano sui casi reali sull’effetto della nuova variante del Covid-19. La situazione è in continua evoluzione, monitorata con la massima attenzione dalle autorità sanitarie.

In Italia in queste ore sulla scuola abbiamo osservato indicazioni contrastanti: una nuova circolare del MIUR prevedeva la quarantena di tutta la classe e Dad in caso di un solo bambino positivo in classe. Dopo poche ore, però, c’è stato un ripensamento all’interno del Governo: niente quarantena, né Dad con un solo positivo in aula, le priorità rimangono la partecipazione in presenza e lo svolgimento delle lezioni nelle classi, in sicurezza. Immediatamente sui social media sono decollate le polemiche e i commenti negativi.

