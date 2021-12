Super Green pass: ecco cosa cambia da domani

Da domani niente ristorante, stadio o teatro per i no-vax anche in zona bianca, mentre chi è vaccinato o è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi resterà libero di andarci. Non sarà necessario nemmeno scaricare di nuovo il Green pass ’rafforzato’: il Qr code resterà infatti lo stesso, anche se durerà non più 12 ma 9 mesi. Da domani quelli che si riducono sono invece gli spazi per gli oltre 6 milioni di italiani non vaccinati. Per loro scatta la nuova stretta e anche per prendere i mezzi pubblici sarà necessario avere almeno il Green pass “base”, ossia quello che si ottiene con il solo tampone molecolare (valido 72 ore) o quello antigenico che vale per 48. Super Green pass, vaccino, mascherine: ecco le date chiave di dicembre Con il test negativo si potrà continuare ad andare al lavoro, in palestra, pernottare in albergo ma poco altro. Non ci si potrà sedere al tavolo al bar, andare al ristorante al chiuso o a teatro.

