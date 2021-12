Sos a Radio Zampetta Sarda: 3 gattini a Quartu non sono graditi nel giardino condominiale

RADIO ZAMPETTA SARDA, SOS A QUARTU PER 3 PICCOLI MICINI CHE NON SONO BEN VOLUTI NEL CORTILE DI UN CONDOMINIO.

TROVIAMO UNA BELLA FAMIGLIA.

CHI LI ADOTTA?

Siamo tre micini neri e portiamo tanta ma tanta fortuna, viviamo in un cortile condominiale dove ci sono delle persone brutte e cattive che vogliono mandarci via e siamo in pericolo!

Cerchiamo una casa con un divano morbido e caldo, una piccola ciotola con i croccantini.

È quasi Natale, non regalate animali, non sono giocattoli, ma se volete cambiare il destino di questi cuccioli e avete bisogno di dare e ricevere amore non potrete fare un gesto più bello di aprire la vostra casa ad un micio, non ve ne pentirete

Ci troviamo a Quartu Sant’Elena

Info 3881757237

