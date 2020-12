Covid, lacrime ad Arbus per la scomparsa di Porfirio Manis: “Virus invisibile e mortale”

Arbus piange Manis Porfirio, un’altra vittima del Coronavirus. Ricoverato qualche giorno fa con un quadro clinico particolarmente delicato, oggi ha perso la vita a causa del Covid-19. Il dolore del sindaco Andrea Concas: “Invisibile e mortale, ci priva dei nostri cari, dei nostri amici e conoscenti, ci priva di un caloroso abbraccio, di una stretta di mano, della possibilità di mostrare fisicamente la nostra presenza.

Il nostro pensiero, vi sia di conforto in questa triste giornata. A nome mio personale, del Consiglio comunale e dell’intera comunità arburese, giungano alla famiglia del caro Manis Porfirio le più sentite condoglianze”.

La situazione in paese rimane preoccupante, anche oggi si registrano 9 casi in più, 130 in totale di cui 10 persone sono ricoverate in ospedale. “Vi raccomando il rispetto delle regole di comportamento utili ed indispensabili per la sicurezza della nostra salute” comunica il primo cittadino.