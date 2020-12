Marco Isola eletto alla guida della Confapi Sardegna di Cagliari, Sulcis Iglesiente e Medio Campidano

Il Comitato territoriale ha eletto all’unanimità Marco Isola alla guida della Confapi Sardegna di Cagliari-Sulcis Iglesiente-Medio Campidano per il triennio 2020-2023.

Marco Isola, ingegnere cagliaritano di 55 anni, è amministratore di diverse attività imprenditoriali che spaziano dal settore costruzioni, al metalmeccanico, a quello del fitness e benessere con un’occupazione di 200 dipendenti. Isola succede a Salvatore Rivano, e, nel segno della continuità, intende proseguire nell’ulteriore incremento del numero delle imprese associate rafforzando al contempo la rappresentatività con un’efficace azione di analisi dei problemi delle PMI e del loro apporto propositivo nel confronto con le istituzioni e i decisori politici.

Nelle sue dichiarazioni programmatiche, Isola ha voluto sottolineare l’importante riconoscimento del ruolo di guida delle piccole e medie imprese sarde in tutti gli ambiti del contesto economico, sia provinciale che regionale, insieme alla necessità di condividerne le istanze e la legittima aspirazione a operare in un territorio dotato delle condizioni più favorevoli allo sviluppo delle attività imprenditoriali.

“Le nostre piccole e medie imprese associate saranno al centro del mio impegno in Confapi Sardegna” ha sottolineato Marco Isola che, in sinergia con la dirigenza e la struttura dell’Associazione, varerà a breve la sua piattaforma politica. “La mia sarà un’azione volta a implementare l’attività e i servizi nell’area del sud Sardegna”, ha preannunciato Marco isola, e focalizzata sulla massima valorizzazione del “peso politico” delle imprese di Confapi Sardegna. “Siamo da sempre e oggi ancor di più, in considerazione del delicato momento che stiamo attraversando, l’associazione di riferimento delle PMI sarde che in Confapi si riconoscono e guardano alla nostra associazione come autorevole voce di rappresentanza di tutte le componenti del tessuto produttivo, in particolare di quelle più vulnerabili ed esposte in prima linea” ha concluso Marco Isola nel ringraziare il Comitato territoriale che lo ha eletto e lo affiancherà nel suo mandato.

Sono 14 gli imprenditori del sud Sardegna che, in rappresentanza dei principali comparti economici, siedono nel Comitato territoriale di Cagliari-Sulcis Iglesiente-Medio Campidano della Confapi Sardegna: Massimo Balia, Giorgio Delpiano, Gian Cristian Di Bartolo, Martino Di Martino, Laura Ferrantelli, Enrico Gaia, Alessio Lampis, Andrea Loi, Alberto Meloni, Sabrina Mereu, Sebastiano Mereu, Alessandro Mura, Mauro Murru, Salvatore Rivano.