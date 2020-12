Monserrato, paura al passaggio a livello: schianto tra auto e metropolitana

Monserrato, incidente nella metropolitana di superficie presso il passaggio a livello di via Orazio. I l fatto è avvenuto verso le 21:15, per fortuna sembrerebbe che nessuna persona abbia riportato ferite nell’impatto tra il convoglio, diretto al Policlinico, e l’automobile investita dal mezzo pesante.

Tanto lo spavento per i presenti e la vettura coinvolta è pressoché distrutta. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Il passaggio a livello in questione è regolato dal semaforo.