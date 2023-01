Covid, intensive dimezzate e contagi a picco ma la Sardegna piange altri 2 morti

Contagi ai minimi, terapie intensive dimezzate ma la Sardegna piange ancora altri due morti.

Mentre il mondo si chiede che impatto avrà sull’Europa la variante che sta devastando ancora una volta la Cina, e l’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda di tornare a usare le mascherine al chiuso, in Sardegna si registrano oggi 154 ulteriori casi confermati di positività al covid su un totale fra molecolari e antigenici, di 1363 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6, quattro in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 107, otto in più di ieri. 5007 sono i casi di isolamento domiciliare, 311 in meno rispetto a ieri. Si registrano due decessi nel territorio della ASL di Cagliari.