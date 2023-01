Trattore carico di legna si ribalta, 8 feriti in codice rosso: il più grave al Brotzu è in condizioni disperate

Un trattore carico di legna si è ribaltato travolgendo e ferendo otto persone, tutte ricoverate in codice rosso in diversi ospedali dell’isola. Il più grave con vari traumi è stato trasportato in elisoccorso al Brotzu di Cagliari, altri quattro sono arrivati in ambulanza al Policlicnico, tre all’ospedale di Isili e uno a San Gavino. Per l’uomo ricoverato al Brotzu la prognosi è riservata, mentre gli altri sette non sarebbero in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto intorno alle 14 in una via del centro urbano di Nurallao. Secondo la ricostruzione dei carabinieri il mezzo, per cause ancora da accertare, si è capovolto coinvolgendo diverse persone che viaggiavano a bordo del trattore sopra il carico di legna e altre che si trovavano casualmente in zona. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno liberato i feriti dal trattore e dalla legna e il personale del 118 di Cagliari.

