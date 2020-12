Covid-19, il vaccino arriva oggi in Sardegna: le prime dosi al Brotzu

Arriveranno oggi in Sardegna, con un aereo militare a Elmas, le prime dosi del vaccino Pfitzer Biontech anti Covid. Ieri il carico è arrivato a Roma dal Belgio. Il furgone, con 9780 dosi scortato dal Brennero alla Capitale dalla Polstrada e dai Carabinieri. Le fiale sono state consegnate questa mattina allo Spallanzani.

Mentre è atteso per la giornata l’arrivo a Elmas delle prime 180 dosi che saranno poi trasferite al Brotzu e somministrate domani, nel giorno del Vaccine Day, a medici e infermieri.

Le successive dosi di Pfizer, così come previsto dal piano vaccini, saranno consegnate direttamente dalla casa farmaceutica ai 300 siti di somministrazione individuati – riporta l’Agi- dalla Struttura commissariale in accordo con le Regioni.

Nella seconda fase, non appena disponibili i vaccini di tipo ‘cold’ delle altre case farmaceutiche (AstraZeneca, Moderna, etc), le Forze Armate, in base alle indicazioni fornite dal Commissario straordinario, saranno impegnate nel trasporto logistico su tutto il territorio nazionale.