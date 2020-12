Mercato del lavoro in crescita? Zedda a Radio Casteddu: “Inversione di rotta nel quarto trimestre”

Mercato del lavoro in crescita? Alessandra Zedda, assessore regionale al Lavoro, a Radio CASTEDDU: “Una inversione di rotta con il quarto trimestre”. Un dato quasi inatteso, che potrebbe far ben sperare: l’osservatorio del mercato del lavoro di Aspal ha appena diffuso i dati relativi agli ultimi mesi di questo disastroso 2020 che, sino a poco tempo fa, annunciava una previsione drammatica, cioè quella che il 30% dei lavoratori sardi rischierebbe di perdere il posto di lavoro.

I dati appena giunti, non sono ancora stati ben analizzati, ma c’è una inversione di tendenza rispetto a “quella drammaticità che si è riscontrata fino al terzo trimestre. Con il quarto trimestre ha cominciato a invertire la rotta, non so se abbia influito in maniera significativa l’impiego durante la stagione turistica o probabilmente le altre attività che sono nate anche a seguito della pandemia, è stato sviluppato moltissimo il tessuto economico sociale, quindi assistenza familiare e sanitaria”.

Sono stati fatti nuovi investimenti proprio nelle attrezzature sanitarie, settori decisamente in crescita, insomma, ma anche quello dell’innovazione e nuove tecnologie: “Noi confidiamo che con le misure che abbiamo messo in campo, entro il 31 dicembre ci saranno gli impegni a favore delle aziende come il bando di Sardegna lavoro, molto atteso, i soldi veri inizieranno essere incassati da gennaio, quindi nuovi introiti nelle casse delle aziende che potranno aiutare, insomma, a superare i primi mesi del 2021 in maniera probabilmente migliore rispetto alla crisi. Però io credo che la Sardegna ha dimostrato altre volte di saper lottare, dobbiamo continuare su questa strada”.