Cagliari, promessa mantenuta: la maxi ruota panoramica accende le luci per “salutare” il Natale

La promessa fatta in diretta, alla vigilia, su Radio Casteddu, è stata mantenuta. La ruota panoramica, ieri, ha riacceso le sue luci per salutare la città: un modo per augurare buon Natale e buone feste e, probabilmente, anche una mossa per dire “noi ci siamo”. La maxi ruota è ferma da oltre due mesi, così come tutto il settore dello spettacolo viaggiante. Le restrizioni legate al Covid ci sono e bisogna fare i conti con le regole da rispettare.

Diego Davoli, organizzatore della ruota, referente della società Steinhouse Lorella e della City Eye, aveva detto che “erano già stati staccati 60mila biglietti. Ho sempre ripetuto che la mia società rispetterà il contratto fino al 31 maggio, sapevamo che avremmo corso questo rischio, l’avevamo messo un po’ in preventivo. Ora non nascondiamo che stiamo cercando di capire se e quando sarà possibile riaprire e soprattutto se riusciremo. Abbiamo intenzione eventualmente di chiedere una proroga, credo che la città di Cagliari non ha usufruito del tutto della ruota panoramica”.

Intanto, nell’attesa, ecco le “luci della speranza”: quelle della ruota. Con le cabine ancora sospese in aria. “Lo spettacolo viaggiante sardo augura buon Natale alla città di Cagliari”.