Coronavirus, via alla sanificazione di strade e piazze a Monserrato

Monserrato, emergenza Covid-19: da domani notte al via la sanificazione di strade e piazze. Sono 41 i casi di coronavirus comunicati dall’Ats al sindaco Tomaso Locci i giorni scorsi; da mercoledì 4 novembre a partire dalle ore 22, operai specializzati procederanno alla sanificazione, con prodotti registrati ed autorizzati dal Ministero della Salute, delle strade e pertinenze esterne Pronto Soccorso Policlinico Universitario e delle seguenti strade del centro abitato: Via Cesare Cabras, Giuseppe Zuddas, Riu Mortu, San Valeriano, San Gottardo, Giulio Cesare, Porto Botte, Caracalla, Dell’Argine, San Gavino M, Argentina, San Fulgenzio, Decio Mure, San Lorenzo, Redentore, Piazza Maria Vergine, D’Annunzio, Cicerone, Dell’Aeronautica (area esterna impianti sportivi e campo nomadi), Via Capo D’Orso, Monte Linas, Monte Arqueri, Piazza Gennargentu, Terralba, Deroma, Tito Livio, Seneca, Dorgali, Palau, Cixerri, Sant’Angelo.

Ai cittadini è raccomandato di non sostare nei pressi delle aree interessate dall’intervento della macchina, non lasciare i panni stesi all’aperto, né le finestre aperte. Viene richiesto inoltre di tenere per quanto possibile le autovetture all’interno delle proprie abitazioni.