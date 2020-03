Coronavirus, Solinas: “Presto in Sardegna i Covid positivi in isolamento negli hotel”

I covid positivi che non necessitano di cure ospedaliere e che non hanno un appartamento sufficientemente grande per garantire l’isolamento saranno accolti negli hotel dell’Isola. Domani l’ordinanza del presidente della Regione Christian Solinas. “L’assessorato sta vagliando i requisiti degli alberghi”, ha dichiarato l’assessore alla Sanità Mario Nieddu. Il presidente ha anche ricordato che sono arrivati i mille kit di diagnosi veloce per lo screening nella case di riposo.

Solinas oggi ha anche annunciato che Moby garantirà i collegamenti tra la Sardegna e la penisola dopo lo stop della Tirrenia.

“La questione ci ha impegnato a lungo”, ha dichiarato il Governatore, “non era questo il momento giusto per fare questo sequestro che ha reso impossibile l’attività della compagnia. Abbiamo verificato col gruppo Onorato la possibilità i collegamenti con le navi Moby, stasera Olbia-Civitavecchia e da domani altre rotte. Chiediamo al Governo di fare chiarezza sulla continuità territoriale marittima della Sardegna, abbiamo chiesto di partecipare alla procedura. Chiederemo conto di situazioni che non sono state gestite al meglio. Basta ad approcci burocratici e insensibili alle esigenze del territorio”.