Stop alla Tirrenia, al suo posto Moby. Onorato: “Non abbandoniamo la Sardegna”

“La famiglia Onorato non abbandona la Sardegna”. Così l’armatore Vincenzo Onorato dopo l’annuncio dello stp alle corse della Tirrenia, dopo il blocco dei conti da parte dei commissari.

“Nonostante i Commissari di Tirrenia in AS, abbiano eseguito il sequestro conservativo sui conti correnti CIN, paralizzando l’operatività della compagnia, provvederemo come Moby, nelle nostre possibilità e fuori convenzione, a garantire i servizi di continuità territoriale ripristinando già da stasera la Civitavecchia – Olbia ed a seguire a partire da domani la Genova – Porto Torres e la Napoli – Cagliari”, spiega Onorato, “in un momento storico così grave, il gruppo Onorato, non abbandona la Sardegna e continuerà così a garantire i servizi essenziali ed il trasporto di generi alimentari, farmaci e presidi ospedalieri continuando un legame morale che dura da oltre 130 anni”.