Coronavirus, sequestrato al porto di Cagliari mega carico di mascherine diretto a Genova

Sequestrate al porto di Cagliari le mascherine dirette in Liguria. Potrebbe trattarsi del carico annunciato dal Governatore della Liguria Toti, che ieri parlava di “mascherine in arrivo dalla Sardegna”, scatenando un putiferio nell’Isola che soffre proprio della carenza di dispositivi di protezione come mascherine e guanti. A seguito delle disposizioni nazionali sulla gestione dell’emergenza “Covid-19”, i militari del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Nas e del Comando di Cagliari, hanno avviato un’attività di monitoraggio sulle aziende operanti in Sardegna in possesso o in grado di produrre i dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti), indispensabili per consentire il prosieguo in sicurezza delle attività finalizzate al contenimento del fenomeno epidemiologico.

I carabinieri hanno individuato presso l’area di stoccaggio del “porto canale” di Cagliari un container contenente un considerevole quantitativo di mascherine destinato per la rivendita ad una farmacia all’ingrosso di Genova. Ieri il Prefetto di Cagliari, Bruno Corda, ha disposto di acquisire il materiale mettendolo nell’immediata disponibilità della Regione.