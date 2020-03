È stata sorpresa a chiedere l’elemosina fuori da un supermercato in pieno centro a Sassari.

Una donna è stata denunciata dalla polizia Locale perché, con le nuove regole dell’emergenza Coronavirus, non si trovava in giro per comprovate necessità.

Gli agenti l’hanno notata stamattina, durante i controlli, rafforzati in queste giornate di “coprifuoco”.