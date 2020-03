Coronavirus, record di contagi in Italia: ad oggi sono 7375

Sono 7.375 i casi totali di coronavirus nel nostro Paese. Lo ha detto il commissario all’emergenza Angelo Borrelli. Oggi si registra un aumento record di 1.492 casi in sole 24 ore. 6.387 sono le persone attualmente positive, 622 i guariti, 366 i decessi. Di questi, 267 sono nella sola Lombardia, pari al 72,9% del totale. Altri 56 decessi sono avvenuti in Emilia Romagna e 18 in Veneto. Altre 6 Regioni contano tra 1 e 7 deceduti ciascuna. Questi i dati distribuiti dalla Protezione Civile.

