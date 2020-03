Cagliari, nessuno stop per le chemioterapie all’Oncologico: “Sono casi urgenti”

I cicli di chemio e i day hospital al quinto piano del Businco? “Non subiranno nessuno stop”. A dirlo è l’ufficio stampa del Brotzu, che rassicura le migliaia di pazienti oncologici sardi. Ieri, le varie associazioni dei pazienti, avevano lanciato l’allarme: “Siamo consapevoli della situazione di emergenza che viviamo per il coronavirus, ma i pazienti oncologici lottano contro il tempo e i rinvii anche solo di qualche giorno, di esami, interventi e terapie, possono compromettere un percorso già delicato”. Una paura dettata dalle nuove e stringenti regole per il Coronavirus: le visite non urgenti, infatti, sono state bloccate sino al prossimo trentuno marzo. Ma un ciclo di chemio, ovviamente, non può essere derubricato come una visita semplice: “E infatti non blocchiamo nulla, i pazienti possono stare tranquilli. I loro appuntamenti non saranno cancellati”.