Coronavirus, l’ultimo bilancio: 4634 contagi in Italia

È salito a 4.634 il numero totale di casi di coronavirus registrati in Italia, con 778 nuovi contagi. È il nuovo bilancio comunicato dalla Protezione Civile. Al momento sono 3.916 i malati, 532 i guariti e 197 le persone decedute risultate positive al coronavirus, ovvero “il 4,25% del totale”; ha spiegato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. I nuovi decessi sono 49, contro i 41 di ieri. Cresce a 462 il numero dei ricoverati in terapia intensiva per nuovo coronavirus, ieri erano 351. Si tratta del 19,3% del totale dei ricoverati con sintomi, che ammonta oggi a 2.394 mentre ieri erano 1.790. Continua a leggere su Agi.it