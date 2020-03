Coronavirus, lo studio inglese choc: “L’epidemia di Coronavirus durerà sino alla primavera del 2021”

L’epidemia di coronavirus è destinata nelle previsioni a durare per un anno, fino alla primavera del 2021. “Lo si legge in un documento segreto redatto dal Public Health England per i responsabili del servizio sanitario nazionale britannico (Nhs) svelato dal Guardian”, scrive oggi l’Huffington Post. Secondo questa previsione a dir poco pessimistica (smentita dagli esperti che invece sostengono che molto prima ci saranno cure e vaccini, almeno si spera) nel Regno Unito si potrebbe arrivare a quasi l’80 per cento di persone contagiate dal virus, l’equivalente di 7,9milioni di persone. Il documento sarebbe destinato ai vertici dei servizi sanitari inglesi, come ha confermato anche il Corriere della Sera.