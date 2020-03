“Cagliari, chiudiamo l’accesso ai visitatori negli ospedali: la situazione è grave, non devono chiudere altri reparti”. Nuovo appello lanciato da Davide Paderi, segretario della Cisl: “La Cisl Funzione Pubblica Sardegna considerata la situazione gravissima anche negli ospedali sardi ritiene doveroso proporre la chiusura dell’accesso ai visitatori, nella speranza che tutti i dispositivi DPI arrivino e siano forniti in numero necessario in tutte le strutture. Bene ha fatto il Direttore di Is Mirrionis a procedere in tal senso ma occorre allargare il tutto. Tutto ciò a causa delle pesantissime conseguenze sugli operatori di ripetuti comportamenti difformi dalle regole e in generale per via del numero dei contagi che sale dopo i giorni di incubazione. Anche il sistema sanitario sardo non può avere un ospedale chiuso ogni giorno per sanificazione o ancor peggio per casi positivi che scatenano solo dinamiche negative. La prevenzione nella fase che ci attende può essere anche quella di vietare l’ingresso ai visitatori”.