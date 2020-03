Cagliari, altri tre positivi al Coronavirus nel personale sanitario: nuovi contagi negli ospedali. Sono arrivati nella notte gli esiti di altri 16 esami su personale sanitario di ospedali cagliaritani: il test sui tamponi parla di tre positivi su 16, in base agli ultimi controlli. Lo ha confermato l’Unità di crisi della Regione. Nel frattempo i sindacati stanno chiedendo in maniera drastica misure di protezione maggiori per medici, infermieri e Oss che operano con grande professionalità a Cagliari, definiti non a caso dei “ver angeli” dal segretario della Uil del Brotzu Attilio Carta.